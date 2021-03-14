В Якутске постояльцы социальной столовой весело и озорно отметили Масленицу

14 марта Якутское региональное отделение «Молодой Гвардии» совместно с социальной столовой города Якутска организовали проведение «Масленицы» для многодетных, малообеспеченных семей, инвалидов, одиноких пенсионеров и людей попавших в трудную жизненную ситуацию.

Веселое и яркое гуляние развернулось на территории социальной столовой города Якутска. На улице всех встречала главная героиня праздника — ростовое чучело Масленицы. Празднование ухода зимы сопровождалось танцами, выступлением артистов, обширным столом с блюдами, а в конце участники могли наблюдать за сжиганием чучело. В целом «Социальная масленица» собрала более 50 участников, за 13-14 марта было приготовлено более 500 блинов. Народные частушки, веселые песни, спортивные забавы, театрализованные выступления, конкурсы и игры позволили всем прочувствовать атмосферу традиционного праздника.

Директор социальной столовой города Якутска, общественный деятель РС(Я) Ирина Гузова отметила, что: «Масленицу для постояльцев социальной столовой мы проводим в третий раз. В этом году в организацию подключились волонтёры «Молодой Гвардии». Отрадно видеть, что с каждым годом на празднование ухода зимы приходят все больше людей, но из-за пандемии мы собрали только 50 постояльцев социальной столовой», — подчеркнула Ирина Борисовна.

Амбассадор благотворительного фонда «Добро в действии» Вера Фёдорова поделилась своим мнением: «В традиционном русском быту широкая Масленица была одним из самых ярких, наполненных радостью жизни праздников. Наши предки Масленицу отмечали повсеместно. Нам захотелось поделиться этим озорством с постояльцами социальной столовой города Якутска», — отметила Вера Петровна.

Спонсорами мероприятия выступили: Якутдорстрой, Табачной-Кофейный дом, Торговый дом «Стерх», ФПК «Якутия», Якутский хлебокомбинат, Общественная организация инвалидов «Феникс», Творческая группа «Искра».