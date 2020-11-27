27.11.2020
09:55
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Судебная хроника

В Якутске поставлена точка в громком деле об убийстве

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение
по уголовному делу в отношении гр. К. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганский побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что обвиняемый, находясь в помещении рестобара, расположенного по ул. Кальвица  Якутска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате ссоры возникшей на незначительной почве нанес ранее ему незнакомому гр. Н. удары по голове, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

В результате закрытой черепно-мозговой травмы сопровождавшейся подоболочечным кровоизлиянием, осложнившаяся отеком и сдавлением вещества головного мозга с его дислокацией потерпевший скончался через непродолжительный период времени.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Уголовное дело расследовано СО по г. Якутску СУ СК России
по Республике Саха (Якутия).

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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