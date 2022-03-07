В Якутске поставили театрализованный концерт «Мама» по мотивам ненецкой сказки

В преддверии Международного женского дня, 7 марта 2022 г., Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина Якутска подготовил театрализованный концерт «Мама» по мотивам ненецкой сказки «Кукушка» (реж. А. Желобцов), посвященный Году культурного наследия народов России и Году матери в Республике Саха (Якутия) с участием театральной студии «АнтреАрт» (рук. А. Максимова, М. Яковлева), танцевальных ансамблей «Оникс» и «Забавушка» (рук. Н. Свешников), вокального ансамбля «Орион» (рук. С. Бочкарева), народного ансамбля современного танца «Тетрис». Звукорежиссер — А. Адамов, светорежиссер — А. Заболоцкий, видеоконтент — В. Черкашин.

Главные роли исполнили: Кирилл Зыбалов, Таня Новикова, Ваня Аржаков, Катя Ефимова и Анна Еремеева в роли Мамы.

Перед зрителями предстала самобытная картина жизни северного народа, история счастливого воссоединения с мамой. Украшением концерта стали выступления юных артистов – учащихся кружков и клубных формирований ЦКиСИ, руководителям которых удалось, благодаря своему профессионализму, подготовить воспитанников в кратчайшие сроки, несмотря на длительную дистанционную форму обучения. Особое восхищение вызвали шоу мыльных пузырей Екатерины Саниной и волшебный голос Сарданы Бочкаревой. Замечательное яркое представление подарило настоящее праздничное настроение зрителям, которые выразили пожелания чаще проводить мероприятия с участием детских коллективов.

После концерта участников поблагодарила и поздравила с успешным выступлением директор ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина Е.П. Винокурова.