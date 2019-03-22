В Якутске поставили памятник в честь якутских мужчин

В Автодорожном округе открыли памятник «Саха Эр киһитэ»

(памятник Якутскому мужчине)

21 марта на территории Автодорожного округа в микрорайоне ДСК состоялось торжественное открытие памятника Якутскому мужчине.

Идейным вдохновителем проекта и инициатором данного проекта выступил генеральный директор ООО «Емеян» Ян Емельянов.

По словам Яна Емельянова, памятник олицетворяет символ надежного тыла, силы духа, защитника семьи и родины.

Благодаря таким людям наш город развивается с окраин. На территории ДСК работает культурно-досуговый центр с кинотеатром ТРК «ЕмеЯн», вход в торгово-развлекательный комплекс теперь украшает социально-значимый объект.

От имени управления Автодорожного округа выражаем огромную благодарность за проделанную работу, за реализацию социально-значимых проектов в городе. Общими усилиями наш округ, город станет еще краше, современнее и ярче.