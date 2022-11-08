В Якутске после жалоб убрали лишний дорожный знак

Жительница Якутска написала в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», что на Намском тракте в районе села Сырдах установлен дорожный знак «Ограничение максимальной скорости 10 км/ч», хотя видимых причин для этого нет. «Почему установлена такая низкая скорость движения?», — спросила жительница.

ЦУР Якутии зафиксировал сообщение и передал в министерство транспорта республики.

«В указанном месте после работы передвижного пункта весогабаритного контроля своевременно не были демонтированы дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим. В настоящее время дорожный знак не действует и снят. На данном автоматическая фотовидеофиксация нарушений ПДД не ведется», — сообщили в Минтрансе Якутии.

«Госуслуги. Решаем вместе» — бесплатное приложение в Google Play и App Store, который поможет решить проблемы городской среды.



