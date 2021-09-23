В Якутске после трагедии в Перми проведены проверки

В связи трагедией, случившимся в Пермском государственном национально-исследовательском университете, глава города Якутска Евгений Григорьев поручил сделать тщательный анализ защищенности социальных объектов столицы. О этом он заявил во время еженедельного планерного совещания 21 сентября.

«При планировании и разработке бюджета на 2022 год, необходимо заложить денежные средства на устранение замечаний, которые будут выявлены по итогам анализа», — подчеркнул глава города.

Как сообщил начальник отдела охраны труда и комплексной безопасности МКУ «Управление образования» городского округа «город Якутск» Евгений Затеев, на сегодня все образовательные учреждения, находящиеся в ведении Управления образования обследованы, паспорта безопасности учреждений согласованы с территориальными органами УФСБ России, Росгвардии, МЧС России.

«По итогам категорирования выявлены основные замечания: во-первых, отсутствует физическая охрана в детских садах, учреждениях дополнительного образования. Во-вторых, выявлена необходимость обновления системы видеонаблюдения, также определено недостаточное количество видеокамер», — отметил Евгений Затеев.

По его информации планируется ремонт, установка периметрального ограждения территорий образовательных учреждений.

«В настоящее время дорабатывается план мероприятий (дорожная карта) по укреплению безопасности муниципальных образовательных учреждений, в том числе будет дополнительно включено оснащение домофонами детских дошкольных учреждений», — рассказал начальник отдела охраны труда и комплексной безопасности Евгений Затеев.

Работа ведется на основании Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территории) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».