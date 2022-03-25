В Якутске после реставрации открылась галерея зарубежного искусства

В Якутске после реставрации открыли объект культурного наследия регионального значения «Дом Казначейства» 1909 года постройки. В нём сейчас располагается галерея зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева. Реставрация началась в 2020 году в рамках федерального плана по подготовке к 100-летию ЯАССР.

Как отмечал ранее глава Якутии Айсен Николаев, сохранение исторического и культурного наследия для будущих поколений является одним из приоритетных направлений подготовки к столетию республики.

В рамках реставрации в здании провели фасадные работы, заменили пол, укрепили основные конструкции, заменили системы отопления, вентиляции и пожаротушения. Новые системы обеспечат соблюдение уровня влажности, необходимые для хранения живописных полотен, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

«Это историческое здание – объект культурного наследия регионального значения. Здесь будут выставляться уникальные коллекции из российских музеев и галерей. Уже сегодня здесь открывается выставка картин из собрания Приморской государственной картинной галереи. Благодаря нашему сотрудничеству из Владивостока в Якутск привезли 16 произведений голландских мастеров XVII-XIX веков», – сказал председатель правительства республики Андрей Тарасенко.

Как отметил заместитель председателя правительства – постоянный представитель республики по ДФО Ким Борисов, между Якутией и Приморским краем действует соглашение о межрегиональном сотрудничестве, подписанное в 2013 году. По словам Борисова, совместные проекты между дальневосточными регионами, в том числе в сфере культуры, будут продолжены.

За значительный вклад в развитие музейного дела Андрей Тарасенко вручил благодарственные письма от имени главы и правительства республики представителям музеев Якутии и Приморского края.

Выставка «Фландрия и Голландия – три века искусства» из собрания Приморской государственной картинной галереи продлится до 24 июля 2022 года.