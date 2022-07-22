22.07.2022
20:44
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Происшествия
В Якутске после пожара в квартире обнаружена пострадавшая
21 июля в 03:52 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Якутск, ул. Пионерская, 31/3. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона. На момент их прибытия открытым огнем горела стена многоквартирного жилого дома, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского МЧС.
В результате пожара огнем повреждены две квартиры на общей площади 57 кв.м. На тушение привлекались 55 человек личного состава МЧС России. На месте пожара обнаружена пострадавшая 1952 г.р. Для выяснения обстоятельств пожара на месте работает дознаватель МЧС России.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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