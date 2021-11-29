29.11.2021
10:27
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Якутск

В Якутске после пожара в автобусе проверят все маршрутки

Мэр столицы республики Евгений Григорьев поручил провести проверку общественного транспорта в столице республики после пожара в маршрутном автобусе №8, об этом сообщается на его официальной странице в Instagram.

«Мною дано поручение о проверке всего парка общественного транспорта в Якутске в связи с пожаром в маршрутном автобусе. Безопасность пассажиров – первоочередное, о чем должны думать эксплуатанты», — написал он.

Вчера, 28 ноября, на остановке по улице Лонгинова сгорел автобус маршрута №8. Пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание.

В Якутске загорелся автобус с пассажирами
Фото: Якутия-24, пресс-служба ОА Якутска
Источник: Инстаграм
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