В Якутске после пожара в автобусе проверят все маршрутки

Мэр столицы республики Евгений Григорьев поручил провести проверку общественного транспорта в столице республики после пожара в маршрутном автобусе №8, об этом сообщается на его официальной странице в Instagram.

«Мною дано поручение о проверке всего парка общественного транспорта в Якутске в связи с пожаром в маршрутном автобусе. Безопасность пассажиров – первоочередное, о чем должны думать эксплуатанты», — написал он.

Вчера, 28 ноября, на остановке по улице Лонгинова сгорел автобус маршрута №8. Пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание.