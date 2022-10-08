В Якутске после ДТП пьяный водитель бросил свой Ленд Крузер с госномерами — Телеграм

Пьяный водитель Крузака протаранил несколько припаркованных машин, затем бросил тачку возле Площади Победы и ушел домой. Все случилось в 6 часов утра на улице Бестужева Марлинского около дома номер 18. Теперь любителя GTA разыскивает полиция, сообщает тгк @crimyakutiaru

Но как сообщили тгк @ykt_top очевидцы, недавно он своим ходом уехал с площади Победы. Никто его автомобиль не забрал на штраф стоянку. На фото видно госномера вип-водителя. У нас ГИБДД вообще работает? — спрашивают в якутском Телеграме.

Официальной информации от ГИБДД по этому инциденту, который сегодня утром видели, засняли на видео и фото множество очевидцев, пока не поступало.