08.10.2022
11:55
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Происшествия

В Якутске после ДТП пьяный водитель бросил свой Ленд Крузер с госномерами — Телеграм

Пьяный водитель Крузака протаранил несколько припаркованных машин, затем бросил тачку возле Площади Победы и ушел домой. Все случилось в 6 часов утра на улице Бестужева Марлинского около дома номер 18. Теперь любителя GTA разыскивает полиция, сообщает тгк @crimyakutiaru

Но как сообщили тгк @ykt_top очевидцы, недавно он своим ходом уехал с площади Победы. Никто его автомобиль не забрал на штраф стоянку. На фото видно госномера вип-водителя. У нас ГИБДД вообще работает? — спрашивают в якутском Телеграме.

Официальной информации от ГИБДД по этому инциденту, который сегодня утром видели, засняли на видео и фото множество очевидцев, пока не поступало.

Фото: тгк КримЯкутия
Источник: тгк КримЯкутия

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