24.08.2019
15:57
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Общество

В Якутске после дождя не работают светофоры

В Якутске на перекрестке улиц Кирова и Орджоникидзе перестали работать светофоры.

Не работают они и на пересечении улиц Кирова и Горького.

Ранее в столице прошел сильный дождь.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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