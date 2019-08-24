В Якутске после дождя не работают светофоры

В Якутске на перекрестке улиц Кирова и Орджоникидзе перестали работать светофоры. Не работают они и на пересечении улиц Кирова и Горького. Ранее в столице прошел сильный дождь.

Фото: SAKHALIFE.RU. Источник: SAKHALIFE.RU.

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