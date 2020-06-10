В Якутске посадят 6 тысяч деревьев и кустарников

Распоряжением главы города Сарданы Авксентьевой в Якутске создан оперативный штаб по озеленению территории городского округа под руководством заместителя главы Романа Сорокина.

4 июня заместителб председателя оперативного штаба, руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов провел рабочее совещание по видеосвязи. Во время совещания руководители территориальных органов управления округов и пригородов столицы представили планы мероприятий по озеленению на летний период 2020 года.

Всего за счет городского бюджета предусмотрена высадка 269 тысяч цветов и 6 тысяч деревьев и кустарников на общую сумму 12 млн рублей.

По состоянию на 9 июня выполнены работы по посадке цветов на площади Орджоникидзе, площади Победы, мемориальном комплексе «Солдат Туймаады», Московской набережной. Продолжается работа по установке конструкции «фитостена». Все мероприятия по посадке цветов должны быть завершены до 15 июня.