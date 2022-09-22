В Якутске поощрили чемпиона Европы по боевому самбо и его тренера

Российские спортсмены показали высокие результаты на чемпионате Европы по боевому самбо. Соревнования прошли в городе Нови-Сад (Сербия) с 14 по 19 сентября. Сборная страны привезла на родину в общей сложности 40 золотых медалей во всех возрастных и весовых категориях.

Среди чемпионов – якутянин Валерий Ергалов. Валерий Ергалов выиграл чемпионат в весовой категории до 58 кг, сообщает тгк Минспорт Якутии.

От имени правительства РС(Я) министр по физической культуре и спорту Леонид Спиридонов спортсмен вручил сертификат на 300 тысяч рублей. А его тренера, президента федерации самбо Якутии Вячеслава Литавина наградили сертификатом на 150 тысяч рублей.

В чемпионате Европы приняли участие 25 стран. В финале соревнований якутский самбист встретился со спортсменом из Армении. Нужно отметить, что все члены сборной России выступили от имени Международной федерации самбо (FIAS).

“Чемпионат прошел очень успешно. Теперь будем думать о Кубке России по боевому самбо – о старте перед чемпионатом России”, — поделился планами и впечатлениями Валерий Ергалов.

