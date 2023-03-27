В Якутске помогают семьям участников СВО в уборке снега со дворов

Управы округов и пригородов города Якутска, городской Центр поддержки военнослужащих и их семей по поручению главы города Якутска Евгения Григорьева оказывают всестороннюю помощь членам семей участников специальной военной операции, в том числе в уборке и вывозе накопившегося снега со дворов и проездов.

В рамках трехмесячника по санитарной очистке управы округов и администрации пригородов города Якутска усилили работу по уборке и вывозу снега с дворовых территорий, подъездных путей к домам, в которых проживают семьи участников СВО.

В Тулагино-Кильдямском наслеге вывезли снег с трех дворов и расчистили подъездные пути к двум домам. В Мархе помогли 11 семьям с помощью регионального оператора ООО «Якутскэкосети» и управляющей компании «Лидер плюс». Помогли также депутат Якутской городской Думы Андрей Лебедев, школьный десант СОШ №24.

В Табаге силами Совета молодежи и Совета отцов при администрации села убрали снег с трех придомовых территорий для помощи семьям участников СВО. С одного из этих участков снег вывезли ООО «Якутскэкосети» и ООО «Звезда». В селе Пригородном работники администрации убрали снег с дворовых территорий трех домов, в плане помощь еще 4 семьям.

В Кангалассах вывезли снег со двора семьи участника СВО с помощью индивидуального предпринимателя С.С. Тапхаева. В Магане вывезли снег 4 с дворов семей участников СВО, осталось помочь еще двум семьям. В этой работе принимают активное участие депутат Якутской городской Думы Андрей Лебедев, работники ФКП «Аэропорты Севера», учащиеся Маганской средней общеобразовательной школы, а также муниципальные дворники администрации. В Хатассах очистили от снега 4 двора семей участников СВО. Кроме работников администрации помогает Совет молодежи. Заявки семей отрабатываются по мере поступления.

В Промышленном округе убрали снег по 12 адресам. На этой неделе помогут 2 семьям. В оказании помощи задействованы также студенты-волонтеры. В Автодорожном округе помогли 15 семьям с вывозом снега, на подходе — 17 адресов, помогают все неравнодушные горожане.

В Строительном округе вывезли снег с 13 дворовых территорий семей участников СВО, планируют помочь еще 7 семьям. В организации работы участвовали народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Иван Данилов, общественник Кирилл Соболев.

В Сайсарском округе помогли убрать снег 15 семьям, в плане – помощь еще 3 семьям участников СВО. Муниципальным дворникам Управы Сайсарского округа в работе помогают региональный оператор ООО «Якутскэкосети», волонтеры автодорожного техникума, Центра по работе с волонтерами РС (Я), АГАТУ, ВПП «Единая Россия».

В Гагаринском округе помогли с уборкой и вывозом снега 9 семьям. В эти дни уберут еще в двух дворах силами администрации округа, также привлечена подрядная организация. В Октябрьском округе также очистили от снега двор семьи участника СВО. Управе активно помогли студенты СВФУ.

В Центральном округе убрали снег во дворе по ул. Ногина, запланировано расчистить еще два двора по ул. Котенко и ул. Курнатовского. В Губинском округе работники ООО «Якутскэкосети» провели субботник во дворе семьи участника СВО, убрали снег с крыши и дворовой территории. Кроме того, помогли родителям трех участников СВО из Губинского округа, проживающим в частном секторе в другом округе Якутска.