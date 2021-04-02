02.04.2021
17:45
292
Якутск
В Якутске поменяют автобусные маршруты
Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 6 апреля 2021 года по 8 апреля 2021 года автобусные маршруты № 2, 15, 17, 19, 102, 107, 108 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам, в связи с плановыми работами по ремонту газопровода низкого давления на перекрестках ул. Белинского – ул. Каландаришвили, ул. Ойунского – ул. Каландаришвили.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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