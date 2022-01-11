В Якутске полным ходом идет подготовка к реставрации музея им. Ярославского! 😊

В эти дни проводится основной этап подготовительных работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание Якутского республиканского краеведческого музея им. Ем. Ярославского, 1924 г.». Буровой техникой выполняется изыскательная работа для исследования грунта и фундамента здания музея.

«Это начало процесса подготовки проектно-сметной документации на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения. Историческое здание нашего музея требует ремонта. Надеемся, что в юбилейном году 400-летия вхождения Якутии в состав Российского государства будет завершена реставрация здания старейшего музея республики», — отметил директор Якутского музея им. Ем. Ярославского Николай Бугаев.

Директор музея выразил благодарность Правительству Республики Саха (Якутия) и Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за содействие в продвижении вопроса о реставрации музея.

Напомним, что с 1 марта 2021 года в связи с аварийным состоянием главный корпус музея закрыт. Экспозиция временно поставлена на 3-м этаже Пристроя музея и Детском центре.