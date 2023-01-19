В Якутске полностью поменяют сеть маршрутов автобусов

Весной 2024 года в Якутске запустят новую сеть маршрутных автобусов. Сформируют три группы маршрутов, которые будут дополнять друг друга. Как скорректируют схему движения общественного транспорта, ЯСИА рассказал заместитель главы города Антон Алексеенко.

В рамках исследования специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, имеющие опыт в организации пассажирских перевозок, провели анализ потоков людей на городских маршрутах, считали, сколько человек ездит в каждом автобусе, а также оценивали данные по оплате проезда. «Мы не будем полностью перекраивать существующую систему маршрутов, но заметно скорректируем её. Количественно маршрутов также останется: 18 частных и один муниципальный, но мы разделим их на три группы.

Первая — это магистральные маршруты, которые будут максимально прямые и работать на основных улицах. Их будет 4-6.

Вторая — так называемые подвозные маршруты, которые будут подходить к магистральным из разных районов города, чтобы можно было осуществить пересадку, это порядка 5-6 маршрутов.

И третья группа — внутригородские маршруты из одного района в другой, их будет около 10», — объяснил заммэра Алексеенко.

Корректировка маршрутов позволит не только улучшить транспортную доступность, но и поможет правильно распределить финансовые потоки от пассажиров к перевозчикам. От того, как много ездит пассажиров в том или ином направлении, напрямую зависят возможность обновления автобусного парка, зарплата водителей, закупка запчастей и многое другое. Поэтому, к примеру, маршруты №№ 17 и 20 становятся выгоднее, чем №№ 2 и 7, на которых пассажиропоток заметно ниже. Работа на этих маршрутах становится в убыток их владельцам.

«Первые результаты исследования показали, что некоторые маршруты у нас были короткие, 8-9 км, другие очень длинные — до 29 км. Существенный перекос. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы сделать все направления равномерными», — объяснил Антон Алексеенко. Окончательные предложения по новой маршрутной сети будут сформированы в феврале этого года. После они будут вынесены на обсуждение жителей Якутска. Внедрение начнется после заключения новых контрактов с перевозчиками. Но и здесь есть свой нюанс. Поскольку действующие договоры заключены до сентября 2023 года, то новую систему начнут внедрять с весны 2024 года, чтобы не создавать путаницу для пассажиров в зимних условиях.