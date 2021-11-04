04.11.2021
21:12
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Коронавирус

В Якутске полиция патрулирует улицы и общественные места

Полицией ежедневно проводятся профилактические мероприятия, направленные на соблюдение требований указа главы Республики Саха (Якутия) по предупреждению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. С этой целью сотрудники полиции осуществляют патрулирование улиц и других общественных мест. Сотрудники полиции проводят с гражданами профилактические разъяснительные беседы о необходимости соблюдения масочного режима и ограничительных мер. Полиция призывает граждан проявлять сознательность.

Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения. Помните: успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина!

Благодарим всех, кто относится с пониманием и неукоснительно соблюдает введённые ограничительные меры, а также рекомендации медиков.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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