В Якутске полиция патрулирует улицы и общественные места

Полицией ежедневно проводятся профилактические мероприятия, направленные на соблюдение требований указа главы Республики Саха (Якутия) по предупреждению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. С этой целью сотрудники полиции осуществляют патрулирование улиц и других общественных мест. Сотрудники полиции проводят с гражданами профилактические разъяснительные беседы о необходимости соблюдения масочного режима и ограничительных мер. Полиция призывает граждан проявлять сознательность.

Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения. Помните: успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина!

Благодарим всех, кто относится с пониманием и неукоснительно соблюдает введённые ограничительные меры, а также рекомендации медиков.

