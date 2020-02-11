В Якутске полицейский взял под свою опеку подростка

Замначальника столичной полиции по охране общественного порядка Николай Тастыгин опекает 15-летнего парнишку. У подростка раньше были проблемы с законом, однако, после участия в его жизни полицейского, у него появились правильные приоритеты. Главная цель — заниматься спортом, а мечта — стать дальнобойщиком.

Николай Петрович лично записал своего подопечного на секцию по боевым искусствам, будет пристально следить за его успехами в спорте.

Всего в Якутске за несовершеннолетними, состоящими на профучете, с начала 2019 года закреплено 88 руководителей и сотрудников, которые по своему служебному и жизненному опыту могут положительно повлиять на подростков. Наставники проводят не только разъяснительную работу и проверяют подростков, чаще всего они помогают им в организации досуга и занятности, предпринимают меры для разрешения сложных жизненных ситуаций.

В минувшие выходные организовано и проведено профилактическое мероприятие «Куратор». В нем приняли участие начальники служб и подразделений МУ МВД России «Якутское», глава города Якутска Сардана Авксентьева, органы системы профилактики, в лице руководителей и специалистов Гагаринского, Строительного, Автодорожного, Сайсарского, Губинского округов и с. Марха, представители республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также городской детский (подростковый) центр.

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По месту жительства проверено 64 несовершеннолетних, состоящих на профучете.

В ходе операции проверено около 50 мест концентрации несовершеннолетних, в том числе ночные клубы, бары, кафе, компьютерные клубы. Выявлено четыре факта продажи алкоголя несовершеннолетним: в баре-магазине по ул. Орджоникидзе, по ул. Кеши Алексеева, по ул. Песчаная и пер.Тэкки Одулока. Составлены административные протоколы по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ.