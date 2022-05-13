В Якутске полицейские провели мероприятие по профилактике краж велосипедов
Ежегодно с наступлением теплого сезона в г. Якутске учащаются случаи краж велосипедов, оставленных без присмотра в подъезде, на улице или в других общественных местах.
В целях профилактики и предотвращения краж двухколесных транспортных средств сотрудники МУ МВД России «Якутское» провели разъяснительную работу с велосипедистами города Якутска и раздали им информационные памятки, содержащие элементарные правила по сохранению своего велосипеда. В рамках мероприятия жители города узнали, что следует предпринять, чтобы ускорить поиск похищенного велотранспорта: необходимо поставить на учет свой транспорт, для этого достаточно обратиться к любому патрульному экипажу или подойти в территориальный отдел полиции города и заполнить анкету, где нужно будет указать особые приметы велосипеда, предоставить фото хозяина с транспортом, а также фото велосипеда с разных ракурсов, включая номер рамы. Затем предоставленные сведения вносятся в базу данных для облегчения розыска и опознания в случае совершения кражи.
Полицейские напоминают владельцам велосипедов о необходимости позаботиться о сохранности транспортных средств:
- единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, если же этого не избежать, паркуйте свой транспорт в местах, где расположены камеры наружного видеонаблюдения;
- на ночь оставляйте велотранспорт в надёжном закрываемом месте;
- не полагайтесь на тросовые замки, злоумышленники легко «перекусывают» запирающие устройства специальным инструментом, либо ломают замок;
- промаркируйте наиболее используемые запасные части (всегда сохраняйте технический паспорт на свой велосипед, по возможности сделайте снимок велосипеда);
- не покупайте бывший в употреблении велосипед без документов, так как в этом случае Вы рискуете стать хозяином краденого средства для передвижения и мотивируете преступников на совершение новой кражи.
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