В Якутске полицейские провели мероприятие по профилактике краж велосипедов

Ежегодно с наступлением теплого сезона в г. Якутске учащаются случаи краж велосипедов, оставленных без присмотра в подъезде, на улице или в других общественных местах.

В целях профилактики и предотвращения краж двухколесных транспортных средств сотрудники МУ МВД России «Якутское» провели разъяснительную работу с велосипедистами города Якутска и раздали им информационные памятки, содержащие элементарные правила по сохранению своего велосипеда. В рамках мероприятия жители города узнали, что следует предпринять, чтобы ускорить поиск похищенного велотранспорта: необходимо поставить на учет свой транспорт, для этого достаточно обратиться к любому патрульному экипажу или подойти в территориальный отдел полиции города и заполнить анкету, где нужно будет указать особые приметы велосипеда, предоставить фото хозяина с транспортом, а также фото велосипеда с разных ракурсов, включая номер рамы. Затем предоставленные сведения вносятся в базу данных для облегчения розыска и опознания в случае совершения кражи.

Полицейские напоминают владельцам велосипедов о необходимости позаботиться о сохранности транспортных средств: