В Якутске покажут «немой» спектакль

Студенты четвертого курса направления «педагог-хореограф» кафедры народной художественной культуры АГИКИ подготовили пластический спектакль «Кэнэҕэски». Особенность постановки — отсутствие речи.

«Мы рассказываем историю, используя только свое тело — руки, ноги, корпус. Без слов», — говорит исполнительница одной из ролей Саина Андросова.

Спектакль «Кэнэҕэски» — это экзаменационная (дипломная) работа студентов. Подготовка началась еще во втором курсе.

«Спектакль ставится по эвенкийской легенде, апаптированной под якутские реалии. В сюжете рассказывается про конфликт между отцом-шаманом и его дочерью-удаганкой. Отец был против возлюбленного своей дочери, из-за чего между родными людьми завязался конфликт», — отметила Саина Андросова.

«Кэнэҕэски» в переводе с якутского означает «грядущее», «неизвестное будущее». В начале спектакля зрителям выдадут либретто — буклеты с информацией про сюжет пьесы.

Выпускники-студенты приглашают всех в Саха академический театр имени Платона Ойунского 26 марта в 15 часов.



