25.03.2023
16:08
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Культура

В Якутске покажут «немой» спектакль

Студенты четвертого курса направления «педагог-хореограф» кафедры народной художественной культуры АГИКИ подготовили пластический спектакль «Кэнэҕэски». Особенность постановки — отсутствие речи. 

«Мы рассказываем историю, используя только свое тело — руки, ноги, корпус. Без слов», — говорит исполнительница одной из ролей Саина Андросова. 

Спектакль «Кэнэҕэски» — это экзаменационная (дипломная) работа студентов. Подготовка началась еще во втором курсе. 

«Спектакль ставится по эвенкийской легенде, апаптированной под якутские реалии. В сюжете рассказывается про конфликт между отцом-шаманом и его дочерью-удаганкой. Отец был против возлюбленного своей дочери, из-за чего между родными людьми завязался конфликт», — отметила Саина Андросова. 

«Кэнэҕэски» в переводе с якутского означает «грядущее», «неизвестное будущее». В начале спектакля зрителям выдадут либретто — буклеты с информацией про сюжет пьесы. 

Выпускники-студенты приглашают всех в Саха академический театр имени Платона Ойунского 26 марта в 15 часов. 


Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГИКИ

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