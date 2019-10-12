12.10.2019
10:23
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Происшествия

В Якутске пойман бутлегер

В ходе рейдовых мероприятий участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» был выявлен факт реализации алкогольной продукции из салона автомашины «Тойота Витц» под управлением 26-летнего уроженца Усть-Алданского района. Бутлегер занимался незаконной торговлей алкоголя из автомашины возле дома по ул. Я. Потапова.

Составлен административный протокол по ч.1 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Профилактические рейды продолжаются.

Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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