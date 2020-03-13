В Якутске пойман автобусный щипач

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратился студент одного из учебных заведений города. Молодой человек сообщил, что выйдя из маршрутного автобуса, обнаружил, что из кармана куртки похищен сотовый телефон стоимостью около 20 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно — розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний уроженец Вилюйского района Якутии, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.

Установлено, что в утреннее время в салоне маршрутного автобуса злоумышленник незаметно похитил из кармана куртки одного из пассажиров телефон. Со слов мужчины, похищенное он сбыл, а вырученные 4000 рублей потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.