В Якутске поймали серийного дачного вора

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» в один период поступили четыре заявления о кражах. Все потерпевшие поясняли, что в их отсутствие неизвестный похищал имущество с их дачных участков, расположенных на Вилюйском тракте. Добычей злоумышленника в основном становились инструменты, старая бытовая техника, посуда и продукты питания.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий был установлен подозреваемый. Как выяснили полицейские, безработный, ранее судимый за имущественное преступление 30-летний местный житель проживал в данном дачном районе. Убедившись, что хозяева отсутствуют, он проникал на территории дач, откуда совершал кражи имущества. Часть похищенного мужчина сбыл, а часть оставил себе для обустройства быта.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.