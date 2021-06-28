В Якутске поймали распространителей «синтетики»

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Северо-Восточного Линейного Управления МВД России на транспорте была получена информация, указывающая на причастность двоих жителей Республики Саха (Якутия) к деятельности Интернет-магазина, специализирующегося на сбыте синтетических наркотиков на территории города Якутска.

В результате реализации оперативных материалов были задержаны молодые люди в возрасте 22 и 24 лет, являющиеся участниками организованной группы занимающейся сбытом синтетических наркотических средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые получали информацию о месте нахождения тайников в городе Якутске посредством одного из мессенджеров от других членов организованной группы. Забирали оптовые партии наркотических средств, расфасовывали их на разовые дозы и осуществляли «закладки» на территории города Якутска.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте обнаружены и изъяты из незаконного оборота приготовленные для сбыта 55 свёртков с наркотическими веществами синтетического происхождения. Стоимость изъятого наркотика, общим весом около 60 граммов, на «чёрном рынке» составляет порядка четырёхсот тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.