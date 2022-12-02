02.12.2022
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Погода
В Якутске похолодало, но ненадолго
На большей части территории Якутии небольшой снег, на северо-востоке, Колыме местами умеренный снег. Ветер умеренный, порывистый в Нижнеколымском, Жиганском районах до 15-20 м/с, днем в Усть-Янском до 18-23 м/с, в Булунском районе до 25-30 м/с, метели. Температура воздуха ночью -32-37°, на востоке и при прояснениях -40-45°, на юго-западе -22-27°, днем -28-33°, на востоке -34-39°, на западе -22-27°, на северо-западе местами -18-23°.
В Якутске ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер западный 2-7 м/с. Температура ночью -34-36°, днем -33-35°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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