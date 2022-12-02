В Якутске похолодало, но ненадолго

В Якутии лошади живут на открытом воздухе круглый год (при температурах летом до +40 °С и в зимнее время до −60 °С) и пищу ищут самостоятельно. Каждый вожак держит свой табун: от 18 до 24 кобыл и жеребят, такой семьей животные и пасутся.

На большей части территории Якутии небольшой снег, на северо-востоке, Колыме местами умеренный снег. Ветер умеренный, порывистый в Нижнеколымском, Жиганском районах до 15-20 м/с, днем в Усть-Янском до 18-23 м/с, в Булунском районе до 25-30 м/с, метели. Температура воздуха ночью -32-37°, на востоке и при прояснениях -40-45°, на юго-западе -22-27°, днем -28-33°, на востоке -34-39°, на западе -22-27°, на северо-западе местами -18-23°.

В Якутске ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер западный 2-7 м/с. Температура ночью -34-36°, днем -33-35°.