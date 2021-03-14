14.03.2021
21:22
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Погода
В Якутске похолодает
Прогноз погоды на ближайшие сутки 15 марта в г. Якутске
Небольшой снег,ветер южный 2-7 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с, порывы 9-14 м/с,температура ночью -16-18, днем -10-12°
Источник: Якутская УГМС
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