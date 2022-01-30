30.01.2022
13:38
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Погода

В Якутске погода не для космических пришельцев

Повстанцам и дроидам нелегко в Якутии. Даже значительно ослабевшие морозы для них представляют проблему, приходиться греться старым добрым способом.

Сегодня, 30 января, в г. Якутске преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2-5 м/с, температура воздуха -26-28°. В ближайшие сутки 31 января — преимущественно без осадков, ветер западный 1-5 м/с, температура воздуха ночью -34-36, днем -27-29°.

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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