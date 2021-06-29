В Якутске погибли два сотрудника Водоканала

АО «Водоканал» сообщает о гибели двух сотрудников во время проверки колодца канализационного коллектора.

29 июня 2021 года в 15:00 бригада Службы канализования АО «Водоканал» проводила подготовительные работы перед промывкой трубопровода канализационного коллектора №1. Специалисты вскрывали запечатанные канализационные колодцы. Работая на очередном колодце (расположенном на проезжей части пр. Ленина, рядом с домом №25), специалисты, произвели вскрытие и оставили колодец открытым на 30 минут, согласно инструкции.

По прошествии этого времени один из специалистов спустился в колодец, для его осмотра и поднялся обратно. Предполагается, что в промежуток времени между первым и вторым спуском в канализационном колодце скопился газ. В результате этого, спустившись в колодец второй раз, работник Службы канализования вдохнул газ и потерял сознание. Чтобы спасти коллегу, вслед за ним отправился второй специалист, который также потерял сознание. В результате инцидента оба работника скончались.

О причинах происшествия будет известно после проведения внутреннего расследования.