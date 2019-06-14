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В Якутске подвели итоги первого собрания Ленского клуба

В городе Якутске завершилось первое собрание Ленского клуба – нетворкинг-площадки, собравшей воедино ведущих российских и региональных экспертов.

На итоговой панельной дискуссии участники мероприятия представили проекты, разработанные в течение двух дней работы, и поговорили на актуальные темы. В частности, речь шла об информационной безопасности, развитии IT-отрасли и строительстве Ленского моста.

Во время мероприятия члены одной из команд инициировали народную акцию. Участие в ней может принять любой желающий, выделив на строительство Ленского моста символическую сумму. Однако, как отмечают инициаторы, суть проекта заключается не в том, чтобы собрать средства, а в том, чтобы консолидировать общество. По их мнению,  причастность к реализации столь важного для республики проекта должен почувствовать каждый якутянин.

Также участники презентовали концепцию портала OneclickYakutia, который в ближайшее время будет создан в республике совместно с компанией Мегафон. Проект нацелен на то, чтобы облегчить жизнь якутянам, стать своеобразным помощником в решении проблем в различных сферах. Эксперты невторкинг-площадки положительно оценили работу OneclickYakutsk, на основе которого создается республиканский портал, и выразили уверенность в том, что проект привнесет вклад в улучшении качества жизни граждан.

«Во время пребывания в Якутске я не только посетил Ленский клуб, но и пообщался с научно-образовательным сообществом. И, показывая результаты мониторинга социокультурных особенностей российских регионов, я понял, что меня больше всего впечатляет в Якутии. Это индивидуализм, который начинает расти за Уралом и достигает максимума на Дальнем Востоке. Потому что люди здесь очень уверенно себя чувствуют, они самостоятельные», – поделился впечатлениями декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан.

«У Ленского клуба очень насыщенная программа, а самое главное –интересные участники! С огромным удовольствием общался с каждым из них, слушал их выступления, сам выступал. Я чувствую общий позитивный настрой, люди здесь очень быстро генерят идеи. Теперь надо сделать все для того, чтобы проекты принесли хорошие результаты. Мы, представители федерального центра, готовы всегда помогать в этом», –  сказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

«Всем известно, что команда Татарстана давно внедряет у себя лучшие мировые практики. Я вижу, что у Якутии такой же потенциал. Хочу пожелать вам стремительно развиваться, схватывать новые тенденции, быть на острие самых последних технологий, но при этом сохранять своеобразие. Я думаю, что в этом заключается залог вашего успеха. Еще хочу отметить, что ни в одной национальной республике я не видел такого искреннего подчеркивания того, что Якутия – это часть России. Это один из самых патриотичных регионов. Это дорогого стоит», – сказал  президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Руководитель республики Айсен Николаев поблагодарил экспертов и участников Ленского клуба за плодотворную работу.

«Невозможно выйти на новый уровень развития, не меняясь, ставя лишь локальные задачи внутри республики, опираясь только на свои ресурсы. Всегда нужен взгляд со стороны. Высокая оценка, которую дали эксперты, нас вдохновляет на новые высоты. Уверен, что цели, поставленные на Ленском клубе, приведут нас к главному – улучшению качества жизни якутян», – заключил Глава Якутии.

Напомним, что первое собрание Ленского клуба открылось 12 июня, в День России, и продлилось длилось два дня. В программе нетвокринг-площадки были лекции от ведущих российских и региональных экспертов, панельные дискуссии и другие деловые мероприятия, посвященные цифровой экономике, социологии и IT-отрасли.

 

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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