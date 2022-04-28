В Якутске подвели итоги месячника охраны труда

Глава города Якутска Евгений Григорьев сегодня принял участие в подведении итогов месячника охраны труда, который прошел в Якутске с 1 апреля по 30 апреля. 28 апреля во всем мире отмечают День охраны труда.

Евгений Григорьев поздравил специалистов охраны труда и отметил важность их работы для развития отраслей производства и улучшения экономических показателей.

«В этом важная государственная роль отводится охране труда. Сегодня производительность труда равна конкурентоспособности всей страны», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Специалисты охраны труда должны быть эталонами профессионализма, поддерживать высокий уровень соблюдения и улучшения условий труда, эффективно работать для сокращения количества несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, отметил глава города.

В связи с профессиональным праздником Почетные грамоты и благодарственные письма окружной администрации города Якутска вручили лучшим специалистам охраны труда. Почетной грамоты окружной администрации удостоены:

— Ирина Бутырина, специалист по охране труда ГБУ РС (Я) «Детская инфекционная клиническая больница»;

— Михаил Бутырин, начальник отдела филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком»;

— Евгений Затеев, начальника отдела по делам гражданской обороны, пожарной и антитеррористической безопасности МКУ «Управление образования»;

— Елена Киклевич, начальник отдела охраны труда и пожарной безопасности АО «Теплоэнергия»;

— Валентина Коломиец, руководитель службы охраны труда и экологии ЗАО «Якутпромстрой»;

— Афанасий Максимов, специалист охраны труда МУП «Горсвет»;

— Наталья Васильева, главный специалист отдела охраны труда Окружной администрации г. Якутска;

— Акулина Скрябина, специалист по охране труда МБУ ДО «Детская школа искусств №1.

Во время месячника охраны труда в Якутске были организованы выставки, дискуссии, вебинары, практикумы по актуальным вопросам охраны труда, мастер-классы. Кроме того, провели городской конкурс «Лучший специалист по охране труда городского округа «город Якутск», смотр-конкурс «Лучший уголок по охране труда», конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей», классные часы, лекции, встречи по охране труда в вузах, ССУЗах и школах г. Якутска.

Руководителями предприятий и организаций всех форм собственности вновь проведены проверки состояния охраны труда в подразделениях и в целом по организации, пересмотрены положения о системе управления, инструкции охраны труда. Также ими проведены специальные оценки условий труда. Работников проинформировали о требованиях и изменениях трудового законодательства.