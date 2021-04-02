В Якутске подвели итоги масштабной форсайт-сессии

31 марта 2021 года в Якутске завершилась работа масштабной форсайт-сессии «Суперкампус: инфраструктура для проведения финала Национального чемпионата “Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia» в 2025 году в Республике Саха (Якутия)».

Мероприятие проводилось в течение трех дней с 29 марта 2021 года на базе Центра опережающей профессиональной подготовки и Института развития профессионального образования. В мероприятии приняли участие около 60 участников, в том числе: представители промышленности (АО «Алроса», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»), региональной системы образования, республиканские институты развития, руководители и работники профессиональных-образовательных организаций РС(Я), представители Родительского совета города Якутска, учитель Года, Ассоциации молодых педагогов СПО и другие.

Экспертами выступили: Софронова М.И., заместитель директора департамента СПО министерства Просвещения РФ, Кугаевский А.А., заместитель ректора СВФУ, Николаева Л.В., советник Президента АКБ «Алмазэргиэнбанк», Пивинский А.А., генеральный директор ООО «WorldSkills Services», Соколова Н.А., советник Председателя Правительства РС(Я), Данилова М.А., министр экономики РС(Я).

Главной задачей групповой коммуникации стала генерация креативных идей и поиск нестандартных решений в реализации проекта суперкампуса в регионе.

В течение трех дней участники работали в шести группах и переработали колоссальный объем информации, рассмотрели пути трансформации системы среднего профессионального образования, обсудили глобальные тренды, влияющие на ключевые отрасли экономики, послушали визионерские лекции, обучались у лучших игропрактиков страны, сформировали модель суперкампуса и в заключительный день представили итоговые стратегические проекты и получили экспертную оценку.

Визионерские лекции провели: министр экономики РС(Я) Майя Данилова, руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я) Ирина Алексеева, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) Анатолий Семенов, министр промышленности и геологии РС(Я) Максим Терещенко, генеральный директор Корпорации развития РС(Я) Афанасий Саввин, министр образования и науки РС(Я) Михаил Сивцев, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я) Александр Кондрашин. В режиме онлайн также провела лекцию заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлия Ханьжина.

Подводя итоги трехдневной работы, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поблагодарил за творческий и серьезный подход к проекту суперкампуса. Он призвал на вопросы развития суперкампуса смотреть не только с точки зрения среднего профессионального образования, но выходить за рамки традиционных подходов в системе СПО для реализации абсолютно нового образовательного пространства, в котором будут задействованы и высшее образование, и наука, с участием промышленных предприятий, лабораторий.

«Идея очень важная и нужная и, во многом, революционная, потому что раньше к системе профессионально-технического образования относились как к устоявшемуся явлению. Года два назад тогда еще с Председателем Правительства Владимиром Викторовичем Солодовым, в рамках своих дискуссий, мы поняли, что для быстрого и эффективного развития нашей республики система профтехобразования, играющая ключевую роль, должна меняться быстро, причем не только с точки зрения материально-технического оснащения, но и в целом.

Мы задумали создание единого большого образовательного, научного, культурного пространства, локализованного на территории городского округа, в котором не только наши обучающиеся, но и вся система профтехобразования получила бы новый качественный скачок и вышла бы на уровни, которые позволяли нам говорить о развитии СПО в Якутии, как об одном из передовых даже не в стране, а в мире», — отметил Айсен Сергеевич.

Справочно: до 2025 года в Якутии на территории микрорайона Кангалассы планируется строительство современного образовательного комплекса нового поколения со студенческим кампусом общей площадью 63 280 квадратных метров, который объединит порядка десяти учреждений среднего профессионального образования республики.

Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников подчеркнул, что реализация проекта суперкампуса станет мощным толчком в развитии экономики региона:

«Несмотря на то, что проект планируется реализовать в 2025 году, уже сегодня мы дополняем содержательную часть концепции образовательного комплекса.

На итоговом заседании звучали очень интересные идеи. Все представленные проекты требуют внимания и в дальнейших этапах обсуждения все предложения будут предметно рассмотрены», — сказал Сергей Васильевич.

Выступая перед слушателями, министр образования республики Михаил Сивцев подчеркнул, что такого суперсовременного объекта нет нигде, и что проект суперкампуса станет пилотным проектом по трансформации подходов в подготовке кадров:

«Наши образовательные площадки должны стать учебно-производственными. Только на стыке этих двух комбинаций появятся новые специалисты, которые придут на рынок труда и наладят новое производство».

Впечатлениями от форсайт-сессии поделилась представитель работодателя, заместитель руководителя представительства ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в РС(Я)»Алена Христофорова.

«Якутия – регион, где наше предприятие ведет свою производственную деятельность. Мы заинтересованы в развитии местной молодежи и в дальнейшем привлечении на работу специалистов с профильным образованием по направлению нефтегазовое дело, в первую очередь из числа местных жителей. Поэтому считаем правильным и целесообразным принимать участие в мероприятиях такого уровня. Напомним, что с 2014 года на территории Якутии реализуется программа непрерывного образования «Роснефти» — «Школа-вуз-предприятие». Первая ступень – это «Роснефть-классы», которые у нас действуют в Ленске и Мирном, вторая ступень – вуз-партнер МПТИ, который расположен на территории Мирнинского района и третья ступень – это трудоустройство молодых специалистов на наше предприятие после окончания вуза. Программа уже доказала свою эффективность – с каждым годом все больше ребят стремятся поступить в «Роснефть-классы» и связать свое будущее с нефтяной промышленностью», — отметила она.

По итогам форсайта все предложения участников будут тщательно проанализированы, после чего рабочая группа продолжит проектирование стратегического образовательного объекта.