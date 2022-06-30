В Якутске подвели итоги IV чемпионата мира по мас-рестлингу

Отличившимся спортсменам, тренерам, работникам, спонсорам, организаторам и тем, кто был так или иначе задействован при проведении и подготовке чемпионата были вручены благодарственные письма, почетные грамоты, знаки — сообщает телеграм-канал СПОРТ ЯКУТИИ.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх