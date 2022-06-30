30.06.2022
17:34
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Спорт

В Якутске подвели итоги IV чемпионата мира по мас-рестлингу

Отличившимся спортсменам, тренерам, работникам, спонсорам, организаторам и тем, кто был так или иначе задействован при проведении и подготовке чемпионата были вручены благодарственные письма, почетные грамоты, знаки — сообщает телеграм-канал СПОРТ ЯКУТИИ.

Фото: https://t.me/sport_yakutia
Источник: https://t.me/sport_yakutia

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