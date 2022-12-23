В Якутске подвели итоги года в сфере образования

Глава города Якутска Евгений Григорьев сегодня принял участие в торжественном итоговом совещании руководителей образовательных учреждений столицы республики.

Открывая мероприятие, глава обозначил, что 2022 год был отмечен знаковыми событиями – это 100-летие образования ЯАССР, 390-летие основания и 200-летие первого представительного органа города Якутска.

«Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в недавнем своем послании к Государственному Собранию Ил (Тумэн) республики поставил задачу войти в число 15 лучших регионов России по качеству образования. Не только качество образования, но и будущее нашего города, республики во многом зависит от вас – от воспитателей и педагогов», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Глава города рассказал о большой работе, проведенной в этом году в сфере образования, в том числе о строительстве школ и детских садов, реконструкции зданий под дополнительное образование детей.

«По инициативе Президента страны Владимира Путина по проекту партии «Единая Россия» – «Новая школа» в рамках государственной программы «Образование» в 11 школах проведен капитальный ремонт. По данной программе были выделены беспрецедентные финансовые средства», — отметил Евгений Григорьев.

Говоря о поддержке сферы образования, Евгений Григорьев проинформировал об установлении в Якутске стипендий лучшим ученикам городских школ в размере 20 тысяч рублей, премировании педагогов на 100 тысяч рублей за лучшие результаты их учеников при сдаче Единого государственного экзамена.

Также глава сообщил о проводимой городскими властями работе, направленной на борьбу с «наливайками», «лже-кафе», расположенными рядом со школами и детскими садами.

Указом президента Владимира Путина 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса представителей профессии. По словам Евгения Григорьева, в будущем году произойдет большой сдвиг в строительстве объектов образования. В Якутске завершилось строительство школы на 990 мест в микрорайоне «Прометей», также пристрои школ №5 и 12. В следующем году ждем завершение строительства дополнительных зданий к школам № 26, № 29. Также началось строительство школы на ДСК, коррекционной школы, детского сада, интерната по Сергеляхскому шоссе.

Всего до 2032 года в столице республики запланировано строительство объектов образования на 17 тысяч ученических мест.

По итогам работы за 2022 год, лучшие работники общеобразовательных, дошкольных учреждений награждены благодарственными письмами, юбилейными знаками «390 лет городу Якутску» Окружной администрации города Якутска.