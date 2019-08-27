В Якутске подвели итоги фестиваля «Золотая пора 60+»

В рамках Года добрососедства в Якутске завершился первый городской фестиваль пожилых людей «Золотая пора 60+». С 21 по 25 августа на различных площадках столицы прошли встречи, кинопоказы, мастер-классы и лектории, выставки и конкурсы, в которых приняли участие более 3 тысяч человек.

Организаторы фестиваля – Окружная администрация города Якутска, журнал «Журфикс», Парк культуры и отдыха, Дворец детского творчества. Целью мероприятия стали организация содержательного и интересного досуга пожилых людей, вовлечение их в общественную жизнь, раскрытие и демонстрация талантов, интересов, хобби людей старшего поколения.

Особую атмосферу оптимизма, жизнелюбия и доброжелательности отметила глава Якутска Сардана Авксентьева на подведении итогов фестиваля во Дворце детского творочества. «Эти несколько дней фестиваля стали для меня и, надеюсь, для вас незабываемым событием. Ваше поколение является для нас примером позитивного отношения к жизни, и многому может нас научить. Самому старшему участнику фестиваля 86 лет, а он победил в соревнованиях по настольным играм. Танцам в парке не помешал даже августовский дождь. Огромное вам спасибо за то, что подаете нам пример жизненного оптимизма», — поблагодарила участников фестиваля Сардана Авксентьева.

Благодарность за поддержку всем участникам и главе Якутска выразила главный редактор журнала «Журфикс» Яна Угарова. «На идею провести фестиваль «Золотая пора 60+» меня вдохновили мои родители и другие замечательные люди в возрасте за 60 лет, на которых мы равняемся. Идею подхватила инициативная группа, благодаря которой фестиваль воплотился в жизнь – это городской парк культуры, Григорий Гурьев и Айталина Оконешникова, Дворец детского творчества в лице директора Марии Петровой и республиканский дом для престарелых и инвалидов в лице Розы Олесовой. Окружная администрация Якутска взяла на себя большую часть организации, благодаря этому у нас получился очень хороший фестиваль», — поделилась Яна Угарова и выразила надежду, что фестиваль станет ежегодным. К этому пожеланию присоединяются участники мероприятия.

Мария Петровна Константинова, руководитель по декоративно-прикладному искусству «Школы третьего возраста»: «Мы, весь наш коллектив, очень рады и довольны своим участием в фестивале с таким звучным названием – «Золотая пора 60+» и таким большим количеством зрителей и талантливых людей нашего возраста, привезли и показали на выставке наши лучшие работы. Это наш фестиваль, для творческих людей старшего возраста!»

Валентина Федоровна Фомина, жительница Якутска: «Очень приятно, что оказывают внимание пожилым людям. Мне 70 лет, и часто слышу слова «вы старые, с устаревшими взглядами», а здесь такое внимание к людям. Удалось побывать на встречах с Иннокентием Тарбаховым и Василием Ивановым в библиотеке. К сожалению, в парк не смогла пойти. Хотелось бы, чтобы для людей старшего возраста чаще проводили танцы под баян или духовой оркестр, как в старых фильмах».

Марина Спиридоновна Семенова, Егор Иванович Петров (86 лет), жители Намского улуса:

«Нам очень понравилось на фестивале в эти два дня в парке и во дворце детства. Заняли призовые места в соревнованиях по настольным играм. Егор Иванович победил в двух видах хабылык и хаамыска. В парке дискотека очень понравилась. Все наши знакомые, кто был, довольны фестивалем. На будущий год тоже бы приехали. Думаем, можно было бы на будущий год добавить еще несколько дней, чтобы больше желающих людей приняли участие».

В рамках фестиваля «Золотая пора 60+» в соцсети Инстаграм с 12 августа по 25 августа провели конкурсы «Семейная история», «Семейный раритет». С 21 по 23 августа в Центральной городской библиотеке имени В. Белинского состоялись встречи с интересными людьми, в которых приняли участие известные в Якутии и за ее пределами люди, которые, несмотря на возраст, активны в профессиональной деятельности и общественной жизни. Это отличник торговли СССР, заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, отличник потребкооперации РФ, отличник профтехобразования РС (Я) Иннокентий Иннокентьевич Тарбахов, генеральный директор Департамента фармации и медтехники при Министерстве здравоохранения РС (Я), членом Союза журналистов России, почетный член Конгресса фармацевтов мира и России Василий Тарасович Иванов, заслуженная артистка ЯАССР, народная артистка РС (Я) Зоя Петровна Багынанова.

21 августа в кинотеатре «Центральный» прошел ретро-показ фильмов «Территория кино СССР». 22 августа в кинотеатре «Лена» создатели картины «Надо мною солнце не садится» представили благодарным зрителям самый известный якутский фильм 2019 года. Следующий сеанс был организован для любителей индийского кино.

24 августа в Парке культуры и отдыха горожане старшего возраста участвовали в конкурсе цветов и овощей «Самый крупный плод» и «Самый экзотический цветок» на ярмарке цветов и овощей, посетили полезные мастер-классы и лекции в лесной библиотеке, су-джок терапию, медицинский осмотр в рамках акции «Здравосмотр», состязались в фольклорном конкурсе, настольных играх. Фестивальные мероприятия в парке завершились ретро-программой «По волнам моей памяти» и танцами под баян.

25 августа во Дворце детского творчества прошли выставки коллекционеров, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства в возрасте старше 60 лет. Пожилым горожанам провели профилактический медосмотр. Специалисты банка и сотрудники полиции провели занятие, как уберечь себя от мошенников.

В рамках фестиваля «Золотая пора 60+» во Дворце детского творчества состоялось бесплатное обучение пенсионеров работе на порталах государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru и gosuslugi.ru, а также консультации специалистов пенсионного фонда, соцзащиты, «Сбербанка». В детском технопарке «Кванториум» прошел мастер-класс по современным информационным технологиям. Многие с интересом посетили песочную терапию.

На церемонии закрытия фестиваля во Дворце детского творчества глава Якутска Сардана Авксентьева наградила самых активных участников – победителей и призеров конкурсов. Фестиваль «Золотая пора 60+» завершился большим гала-концертом.

Но мероприятия для молодых душой в Якутске продолжаются. Журнал «Журфикс» презентовал инстаграм-конкурс «Золотая леди» для стильных женщин 60+.

Организаторы фестиваля благодарят коллектив «Леди+», который стал настоящими звездами первого городского фестиваля «Золотая пора 60+». Именно участницы коллектива провели флэшмоб на площади Ленина во время открытия фестиваля. На закрытии «Леди+» представили одежду модельера Надежды Докторовой под песню звезды якутской эстрады Игоря Егорова.