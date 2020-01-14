В Якутске подвели итоги ежегодного конкурса журналистов

В Окружной администрации сегодня по традиции чествовали журналистов в связи с профессиональным праздником Днем российской печати. В этот день в Якутске подвели итоги конкурса на лучшее освещение мероприятий Года добрососедства, объявленного в 2019 году главой города Сарданой Авксентьевой.

От имени руководства города Якутска журналистов поздравил первый заместитель главы города Якутска Максим Трофимов.

«Благодаря вам оперативную и достоверную информацию от первого лица получают не только наши горожане, жители республики, но и граждане всей страны. Нельзя не отметить, что вы являетесь связующим звеном, и во многом благодаря вашему кропотливому труду горожане получают объективную информацию о жизни нашей столицы. Журналистика по праву формирует открытое информационное поле и помогает властям двигаться в верном направлении, освещая нужды и чаяния горожан», — отметил в своем выступлении Максим Трофимов.

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Знаком «За заслуги перед Якутском» за высокие достижения в социально-культурной, общественной деятельности во благо населения города Якутска, заслуги в воспитании подрастающего поколения и в связи с 20-летним юбилеем газеты «Киин куорат» награжден ветеран журналистики Прокопий Яковлевич Прокопьев – Чуукаар, стоявший у истоков сахаязычного городского печатного издания.

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На торжественном мероприятии вручены награды победителям конкурса журналистов на лучшее освещение мероприятий Года добрососедства.

В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ» призом и благодарственным письмом Окружной администрации города Якутска награждена журналист газеты «Якутск вечерний», корреспондент газеты «Эхо столицы» Надежда Сивцева.

Награды за лучшие интернет-публикации и благодарственные письма Окружной администрации города Якутска вручены заместителю главного редактора сетевого издания «Якутия.Инфо» Тимофею Ефремову и журналисту информационного сайта «Ньюс.Якт.ру» Александре Александровой.

В номинации «Лучший телевизионный сюжет» призом конкурса и благодарственным письмом Окружной администрации города Якутска отмечен тележурналист Роман Кутуков.

По мнению победителя ежегодного конкурса журналистов на лучшее освещение мероприятий Года добрососедства Тимофея Ефремова, журналистские публикации помогают городу меняться в лучшую сторону.

«На сегодня у горожан множество возможностей отслеживать различные процессы и повлиять на них. Только коллективно мы можем решить общие задачи во благо нашего города», — прокомментировал Тимофей Ефремов.

Благодарственными письмами и памятными подарками за активное освещение городских мероприятий отмечены главный редактор сетевого издания «Якутия.Инфо» Денис Адамов, главный редактор информационного сайта «NewsYkt» Антон Жондоров, главный редактор сайта «Аартык.ру» Туйара Нутчина, шеф-редактор газеты «Эхо столицы» Татьяна Симонова, главный редактор газеты «Жизнь Якутска» Юрий Городецкий, редактор Государственной телерадиокомпании «Вести Саха» Людмила Басыгысова, редактор информационного сайта «SakhaDay» Аида Иванова, редактор сайта «Yktimes.ru» Владимир Нифонтов, заместитель главного редактора информационного агентства «SakhaNews» Елена Кузьмина, собственный корреспондент информационного агентства «ИТАР-ТАСС» Юлия Бочкарева, корреспондент информационного агентства «РИА-Новости» Майя Акимова, журналист газеты «Эхо столицы» Аркадий Лебедев, корреспондент газеты «Киин куорат» Розалия Алексеева, журналист газеты «Якутск вечерний» Виктория Бушуева, корреспондент Государственной телерадиокомпании «Вести Саха» Фултон Валаресо, журналист газеты «Она +» Елена Птицына, корреспондент телестудии «Якутск ТВ» Светлана Тоболаева.

