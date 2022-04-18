В Якутске подведены итоги проекта «Народный бюджет»

Ежегодно Окружная администрация города Якутска проводит конкурс проектов на реализацию народных инициатив «Народный бюджет». Народный бюджет — это конкурс народных инициатив, предусматривающий выделение субсидии из муниципального бюджета для реализации проектов, инициированных населением и направленных на решение актуальных для города задач. Участникам проекта являются жители города, инициативные группы (объединенные по признакам места проживания, интересов), общественные объединения, коммерческие организации.

По условиям конкурсного отбора, инициаторы вкладывают не менее 20% от стоимости проекта. Для инициаторов проектов привлекательным моментом является то, что данный вклад не обязательно является денежным вложением собственных средств, а может быть также учтен неоплачиваемый труд или использование собственного оборудования или недвижимого имущества при реализации проекта.

Также одним из основных обязательных условий является участие инициаторов и населения на всех этапах реализации проекта.

Проекты принимались по четырем направлениям:

— «Наша столица» — строительство, реконструкция и ремонт общественных объектов,

— «Благоустройство» — благоустройство территории городского округа;

— «Город добра» проведение благотворительных, социальных, волонтерских акций;

— «Славим Якутск» — проведение образовательных, культурных, спортивных и других общественных мероприятий.

Сбор заявок от инициаторов на реализацию проектов на 2022 год проходил с 1 сентября по 1 ноября 2021 года. Всего подано 72 заявки, из них отобрано 25 проектов на общую сумму более 12 млн. рублей. Будут реализованы такие проекты:

В благотворительном, социальном, волонтерском направлении «Город добра»:

— проект «Школа юных экологов» (руководитель Александра Антонова) Якутской городской общественной молодежной организации «Подросток»;

— психолого-педагогическая студия «ВыРАСтайка» для детей с аутизмом и задержкой психо-речевого развития (руководитель Инна Скрябина) АНО Абилитационный центр «Особенный ребенок»;

— проект «Волонтерская акция» (руководитель Иван Дьячковский) Общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная команда «Харысхал» г. Якутска;

— социальный проект «Островок надежды» для пожилых граждан и людей с инвалидностью (руководитель Серафим Иванов) Общественной организации «Алмаз»;

— Центр единоборств для детей с ОВЗ (руководитель Фархат Садыков);

— социальный проект «Добрый дом» (руководитель Оксана Кандакова) Межрегиональной общественной благотворительной организации социальной адаптации граждан «Линия жизни».

В направлении «Благоустройство»:

— городская скульптура «Настильщик чурочной мостовой» (автор Николай Чоччасов);

— проект «Ремонт спортивной площадки МОБУ СОШ №13» (руководитель Рита Якушева).

В образовательных, культурных и спортивных мероприятиях «Славим Якутск»:

— проект «Дети в книге» (руководитель Светлана Липатова);

— проект «Иосиф Бродский: Якутия и Якутск» (руководитель Александр Подголов);

— проект «Спортивная борьба – в школы города Якутска» (руководитель Вячеслав Кривошапкин);

— проект «Декада имени Володи Губина» (руководитель Владислав Дмитриев);

— проект «Выпускной бал главы города Якутска – 2022» (руководитель Александр Желобцов);

— инклюзивная анимационная студия «Теремок» (руководитель Тамара Пермякова);

— «Коворкинг-клуб самореализации и развития «8 марта» (руководитель Лена Сорокина) Региональной общественной женской организации «8 марта» РС (Я);

— постановка олонхо «Кулан кугас аттаах Куллустай Бэргэн» по мотивам олонхо Сергея Зверева – Кыыл уола (руководитель Колымана Ларионова);

— «VIII республиканский художественный конкурс рисунков «Ромашка», посвященный 100-летию образования ЯАССР на тему «Мой родной край» (руководитель Сардана Протодьяконова);

— фестиваль «Победа – одна на всех» (руководитель Ольга Попова);

— проект «Урок мужества «У войны не женское лицо» (руководитель Антонина Титова);

— проект «Детские секреты столицы-2» (руководитель Ирина Андриевская) Общественной организации «Лига женщин города Якутска».

По строительству, реконструкции и ремонту общественных объектов «Наша столица»:

— проект «Сквер памяти поколений (Новгородское кладбище)» часть 2 (руководитель Олег Желнин);

— проект «Настольный теннис вид активного отдыха и реабилитация инвалидов» (руководитель Михаил Неустроев) Региональной общественной организации по социальной поддержке инвалидов «Доступная среда-социум» РС (Я);

— проект «Памятник Труженикам тыла и Детям войны в с. Тулагино» (руководитель Людмила Федотова);

— проект «Время общения» (руководитель Наталья Каратаева) АНО «Комплексный центр медицинского и социального обслуживания населения»;

— проект «Спортивное детство-Спортивная площадка на территории МОБУ СОШ №27» (руководитель Лена Дудкина).