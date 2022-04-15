В Якутске подведены итоги проекта «Народный бюджет» в 2022 году
В Якутске утвержден список получателей субсидий на реализацию народных инициатив проекта «Народный бюджет» городского округа «город Якутск» в 2022 году. На реализацию народных инициатив проекта «Народный бюджет» из городского бюджета предусмотрено более 8,5 миллионов рублей.
По итогам отбора конкурсной комиссией определены следующие получатели субсидии.
В благотворительном, социальном, волонтерском блоке:
— проект «Школа юных экологов» (руководитель Александра Антонова) Якутской городской общественной молодежной организации «Подросток»;
— психолого-педагогическая студия «ВыРАСтайка» для детей с аутизмом и задержкой психо-речевого развития (руководитель Инна Скрябина) АНО Абилитационный центр «Особенный ребенок»;
— проект «Волонтерская акция» (руководитель Иван Дьячковский) Общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная команда «Харысхал» г. Якутска;
— социальный проект «Островок надежды» для пожилых граждан и людей с инвалидностью (руководитель Серафим Иванов) Общественной организации «Алмаз»;
— Центр единоборств для детей с ОВЗ (руководитель Фархат Садыков), ИП Ф.А. Садыков.
В блоке «Благоустройство»:
— городская скульптура «Настильщик чурочной мостовой» (автор Николай Чоччасов).
В блоке образовательных, культурных и спортивных мероприятий «Славим Якутск»:
— проект «Дети в книге» (руководитель Светлана Липатова);
— проект «Иосиф Бродский: Якутия и Якутск» (руководитель Александр Подголов) Общественной организации «Русская община РС (Я);
— проект «Спортивная борьба – в школы города Якутска» (руководитель Вячеслав Кривошапкин) Общественной организации «Федерация спортивной борьбы» РС (Я);
— проект «Декада имени Володи Губина» (руководитель Владислав Дмитриев);
— проект «Выпускной бал главы города Якутска – 2022» (руководитель Александр Желобцов) АНО по развитию культуры и искусства «Сулус арт»;
— инклюзивная анимационная студия «Теремок» (руководитель Тамара Пермякова);
— «Коворкинг-клуб самореализации и развития «8 марта» (руководитель Лена Сорокина) Региональной общественной женской организации «8 марта» РС (Я);
— постановка олонхо «Кулан кугас аттаах Куллустай Бэргэн» по мотивам олонхо Сергея Зверева – Кыыл уола (руководитель Колымана Ларионова) АНО «Центр развития и внедрения новых технологий в сфере культуры «Тускул»;
— «VIII республиканский художественный конкурс рисунков «Ромашка», посвященный 100-летию образования ЯАССР на тему «Мой родной край» (руководитель Сардана Протодьяконова);
— фестиваль «Победа – одна на всех» (руководитель Ольга Попова);
— проект «Урок мужества «У войны не женское лицо» (руководитель Антонина Титова);
— проект «Детские секреты столицы-2» (руководитель Ирина Андриевская) Общественной организации «Лига женщин города Якутска».
+7 (999) 174-67-82