В Якутске подведены итоги проекта «Народный бюджет» в 2022 году

В Якутске утвержден список получателей субсидий на реализацию народных инициатив проекта «Народный бюджет» городского округа «город Якутск» в 2022 году. На реализацию народных инициатив проекта «Народный бюджет» из городского бюджета предусмотрено более 8,5 миллионов рублей.

По итогам отбора конкурсной комиссией определены следующие получатели субсидии.

В благотворительном, социальном, волонтерском блоке:

— проект «Школа юных экологов» (руководитель Александра Антонова) Якутской городской общественной молодежной организации «Подросток»;

— психолого-педагогическая студия «ВыРАСтайка» для детей с аутизмом и задержкой психо-речевого развития (руководитель Инна Скрябина) АНО Абилитационный центр «Особенный ребенок»;

— проект «Волонтерская акция» (руководитель Иван Дьячковский) Общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная команда «Харысхал» г. Якутска;

— социальный проект «Островок надежды» для пожилых граждан и людей с инвалидностью (руководитель Серафим Иванов) Общественной организации «Алмаз»;

— Центр единоборств для детей с ОВЗ (руководитель Фархат Садыков), ИП Ф.А. Садыков.

В блоке «Благоустройство»:

— городская скульптура «Настильщик чурочной мостовой» (автор Николай Чоччасов).

В блоке образовательных, культурных и спортивных мероприятий «Славим Якутск»:

— проект «Дети в книге» (руководитель Светлана Липатова);

— проект «Иосиф Бродский: Якутия и Якутск» (руководитель Александр Подголов) Общественной организации «Русская община РС (Я);

— проект «Спортивная борьба – в школы города Якутска» (руководитель Вячеслав Кривошапкин) Общественной организации «Федерация спортивной борьбы» РС (Я);

— проект «Декада имени Володи Губина» (руководитель Владислав Дмитриев);

— проект «Выпускной бал главы города Якутска – 2022» (руководитель Александр Желобцов) АНО по развитию культуры и искусства «Сулус арт»;

— инклюзивная анимационная студия «Теремок» (руководитель Тамара Пермякова);

— «Коворкинг-клуб самореализации и развития «8 марта» (руководитель Лена Сорокина) Региональной общественной женской организации «8 марта» РС (Я);

— постановка олонхо «Кулан кугас аттаах Куллустай Бэргэн» по мотивам олонхо Сергея Зверева – Кыыл уола (руководитель Колымана Ларионова) АНО «Центр развития и внедрения новых технологий в сфере культуры «Тускул»;

— «VIII республиканский художественный конкурс рисунков «Ромашка», посвященный 100-летию образования ЯАССР на тему «Мой родной край» (руководитель Сардана Протодьяконова);

— фестиваль «Победа – одна на всех» (руководитель Ольга Попова);

— проект «Урок мужества «У войны не женское лицо» (руководитель Антонина Титова);

— проект «Детские секреты столицы-2» (руководитель Ирина Андриевская) Общественной организации «Лига женщин города Якутска».