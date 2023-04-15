15.04.2023
17:16
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Происшествия

В Якутске подросток при выходе из автобуса получил травмы, а водитель скрылся…

Вчера, 14 апреля, в 16:46 в Госавтоинспекцию обратился 17-летний юноша с заявлением о получении травм при ДТП.
Установлено, что 14 апреля примерно в 12:00 на ул. Лермонтова возле дома №75 «А» ул. Маяковского неустановленный водитель, управляя автобусом, нарушил правила высадки пассажиров. В результате юноша при выходе из салона движущегося автобуса упал и получил травмы.
Водитель автобуса покинул место происшествия. В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД в тот же день был установлен.



Фото: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

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