В Якутске подростки решили покататься на чужом мопеде

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» с сообщением об угоне мопеда обратился житель Якутска. Потерпевший пояснил, что припарковал мопед во дворе многоквартирного дома. Утром он обнаружил пропажу транспортного средства.

Прибывшие по указанному адресу полицейские, опросив возможных очевидцев, установили личность предполагаемых подозреваемых. Ими оказались двое несовершеннолетних.

Подростки пояснили, что угнали мопед, чтобы покататься по городу. Похищенное изъято у одного из подозреваемых и будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Полиция предупреждает, что за подобное противоправное деяние может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.