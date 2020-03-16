В Якутске подожгли дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

15 марта 2020 г. в 02.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухквартирном частном доме на улице Энергетиков с. Эльдикан, Усть-Майского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения дом горел открытым огнем. В результате пожара поврежден кровля дом по всей площади на 128 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

15 марта 2020 г. в 10.48 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит пятиэтажный жилой дом на ул. Пушкина п. Черский Н-Колымского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел диван. В результате пожара поврежден диван на площади 3 кв. м. Спасено два человека. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

15 марта 2020 г. в 13.08 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частного бани на улице Моростная в с. Кыйы Таттинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из бани шел густой дым. В результате пожара огнем повреждено здание внутри по всей площади. Общая площадь 12 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

15 марта 2020 г. в 13.17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля марки Шанси-самосвал на ФАД Колыма 257 км в с. Ытык-кюель Таттинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из кабины грузовика шел густой дым. В результате пожара огнем повреждена кабина грузовика внутри на площади 6 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

15 марта 2020 г. в 14.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частной бани на улице Птицевод 36 в г. Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из бани шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена и потолочное перекрытие на общей площади 4 кв.м. Причина, несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, ущерб устанавливаются.

15 марта 2020 г. в 16.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании фельдшерско-акушерского пункта с. Сайды Томпонского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения в здании из-под кровли шел дым. В результате пожара поврежден кровля фельдшерско-акушерского пункта на площади на 9 кв.м. Причина, предположительно короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

15 марта 2020 г. в 21.08 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице 50 лет Советской Армии в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения в здании втором подъезде было сильное задымление. В результате пожара в четвертом этаже сгорело имущество в подъезде на площади 8 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасено 17 человек из них 4 детей.

15 марта 2020 г. в 22.42 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Ярославского в Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения пожар был ликвидирован, по внешним ничего не было видно. В результате пожара огнем повреждена входная дверь на площади 1 кв.м. Причина поджог. Ущерб устанавливается. Эвакуировано 25 человек из них 4 детей.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!