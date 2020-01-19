В Якутске подожгли дом: спасено 10 человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

18 января 2020 г. в 03.17 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят вагончики открытым огнем на Хатын Юряхском шоссе в г.Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели вагончики открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено вагончики. На общей площади 16 кв.м. Причина предположительно к/з эл. проводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 января 2020 г. в 13.57 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х этажный ж/дом на улице Челюскина в г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с 1-го подьезда шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена и потолочное перекрытие кладовки в 1-м подьезде на площади 5 кв.м. Спасен 2-х эт. ж/дом. Эвакуировано 10 человек. Причина предположительно поджог. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!