В Якутске подошла к финалу история дома-долгостроя

По результатам итоговой проверки Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) выдало заключение о соответствии требованиям проектной документации и энергетической эффективности многоквартирному дому-долгострою с офисными помещениями (2 очередь) по улице Каландаришвили, 38, в городе Якутске.

«В 14-этажном доме площадью 11743,4 кв. метров к заселению готовы 179 квартир. Следующим этапом станет ввод дома в эксплуатацию муниципалитетом, и обманутые дольщики смогут оформить свою недвижимость», — сказал руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов.

Он напомнил, что проблемный объект с 2013 года строила ООО «Северная строительная компания», которую в последствии признали банкротом. Многоквартирный жилой дом достроила компания АО «Якутпромстрой» с привлечением проектного финансирования. То есть застройщик сможет получить денежные средства дольщиков только после ввода объекта.