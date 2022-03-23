В Якутске подорожала офисная бумага

Если ранее офисную бумагу в Якутске можно было купить в пределах 350 рублей, то сейчас А4 можно приобрести от 799 рублей, сообщает тгк Yakutsk News.

Например, на сайте сети канцелярских магазинов «Акварель» пачка в 500 листов бумаги А4 Снегурочка стоит 799 рублей.

Магазин «Канцпроф» в интернете предлагает пачку бумаги А4 500 листов еще дороже.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку обоснованности увеличения цен на бумагу, сообщает ТАСС. В ФАС подчеркнули, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования.

