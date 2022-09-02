02.09.2022
11:56
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Якутия

В Якутске поднят флаг Сахатранснефтегаз

В рамках торжественных мероприятий, посвященных дню работника нефтяной и газовой промышленности и 55-летию газификации Якутии, на площади Орджоникидзе сегодня поднят флаг регионального оператора газификации республики – АО «Сахатранснефтегаз».

Там же проходит выставка производственной техники, где можно увидеть экспонаты из истории газовой отрасли, вездеходную и строительную технику и многое другое.

Велосипедисты из числа сотрудников «Сахатранснефтегаз» в канун дня газовика по инициативе Совета молодежи компании совершили велопробег по маршруту Якутский газоперерабатывающий завод – площадь Орджоникидзе. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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