В Якутске подняли триколор в честь Дня Государственного флага

Сегодня в День Государственного флага Российской Федерации в городах и сёлах Якутии подняли триколор. В столице республики торжественная церемония состоялась на Площади Победы.

«Якутия на протяжении почти четырёх веков вносит достойный вклад в развитие Российского государства. Наша республика – форпост освоения и развития северо-востока страны, лидер экономического развития не только Дальнего Востока, но и всей России. И российский флаг гордо веет в самых далёких северных посёлках, где живут и работают россияне самых разных национальностей», – отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага, пройдут по всей республике, среди них творческие и образовательные мастер-классы, экскурсии и выставки в музеях и библиотеках, спортивные флешмобы.

«Флаг является объединяющим символом для всех нас. Мы должны гордиться и бережно относиться к нашим традициям и всегда любить Родину. Мы должны трудиться несмотря ни на какие сложности и вносить посильный вклад в развитие всей нашей страны», – сказал на церемонии поднятия флага Георгий Михайлов, руководитель администрации главы Республика Саха (Якутия) и правительства Республика Саха (Якутия).

В течение дня в Доме дружбы народов организаторы проведут благотворительную акцию «Плов дружбы», объединяющую разные народы нашей многонациональной республики. Горожан и гостей столицы с праздником поздравят народный ансамбль «Раздолье», патриотический клуб «Молодая Якутия», творческое объединение «Контраст», юкагирский фольклорный ансамбль «Колымчанка» и другие.

Вечером подсветка телебашни Якутска включится в цветах Государственного флага РФ.

Напомним, 22 августа в России отмечается День Государственного флага России. Праздник установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».