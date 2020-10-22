В Якутске подали иск к мэрии

Якутская природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства об охране окружающей среды при складировании отходов производства.

Установлено, что в районе села Хатассы ГО «город Якутск» на территории около 5 гектар образована несанкционированная свалка бытовых отходов, которая в нарушение закона муниципалитетом не ликвидирована.

Якутская природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на Окружную администрацию г. Якутска обязанности принять меры по организации сбора и вывоза отходов производства, потребления, а также рекультивации нарушенного земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Судом заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме.

Впоследствии, в связи с непринятием муниципалитетом своевременных мер по заключению контракта на проведение работ направленных на исполнение судебного решения, прокуратура объявила уполномоченному должностному лицу предостережение.

В результате вмешательства прокуратуры в городском бюджете предусмотрены средства в размере свыше 12 млн. рублей, заключен муниципальный контракт на проведение работ по рекультивации земельного участка.

В настоящее время несанкционированная свалка ликвидирована, вывезено более 40 тысяч кубометров мусора, проведен первый технический этап рекультивации земельного участка.

На контроле прокуратуры остается проведение второго биологического этапа, предусматривающего проведение в течение 3 лет, начиная с 01.06.2021, подготовки почвы, посев и уход за посевами сроком до 01.07.2023.