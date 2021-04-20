В Якутске под запрет попали ярмарки

SakhaLife.ru.

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории городского округа «город Якутск» отменяются ярмарки по продаже товаров в выходные и праздничные дни, а также на Радоницу («Родительский день»). Несанкционированная торговля не допускается, в соответствии со ст. 6.9 Кодекса РС(Я) об административных правонарушениях штраф для должностных лиц составляет от 10 000 руб. до 50 000 руб., для юридических лиц от 100 000 руб. до 500 000 руб.

Окружная администрация города Якутска напоминаем о необходимости носить маски, не допускать скопления граждан, соблюдения социального дистанцирования, обновления в торговых объектах соответствующих разметок, обеспечить наличие антисептических средств.