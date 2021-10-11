В Якутске почтили память якутско-американского композитора

7 октября 2021 года в Актовом зале Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова состоялось знаковое для культурной жизни столицы республики событие – вечер памяти замечательного пианиста и композитора Виктора КЛИМИНА.В этот вечер под высокие своды Актового зала лилась музыка, стройным слогом звучали добрые воспоминания о маэстро, в зале, затаив дыхание, внимали всему происходящему старшее и молодое поколение музыкантов. Для одних воспоминания были ностальжи, для других – призыв к действию, к творению и музыки, и самого себя, возможно, по примеру В. Климина, ведь он прожил необычную жизнь. Его жизнь – воплощение американской мечты подростка из провинции, достижение большого успеха – на такое способны далеко не все!

Виктор Климин родился в маленьком селе Балаганск, что в Иркутской области. Сегодня этого населенного пункта даже на карте нет. Когда Виктор Иванович был еще школьником, его отца послали работать директором музыкальной школы в далекий северный поселок Черский и вся семья отправилась за отцом. Первые уроки музыки Виктору преподал, конечно же, отец. Он увидел, разглядел талант в подростке. Отец же стал настаивать, чтоб Виктор перебрался учиться в тот город, где есть музыкальные училища, музыкальные театры, где развита музыкальная культура. Таким городом – ближайшим географически к Черскому – был Якутск. И Витя вместе с сестрой Надей поехали искать счастья в столицу республики.

В Якутске подросток Витя, пока еще застенчивый и неоформившийся, с кривыми руками, играющими сбивчивые пассажи, попал под опекунство Майи Ивановны ИВАНОВОЙ, преподавательницы Якутского музыкального училища, его второй мамы и доброй феи. Они настолько подружились, настолько настроились на один музыкальный лад, что Витя с сестрой Надей даже переехали жить к Майе Ивановне. Взрослая учительница понимала, что двум деревенским детям трудно будет без подсказки опытного старшего товарища. И с этого момента – того самого, когда юноша Витя, в шляпе и с маленьким чемоданчиком прибыл в г. Якутск – и до последнего дня его яркой жизни, в столице мира, в г. Нью-Йорке – Виктор Иванович Климин был очень душевно близок со своим учителем Майей Ивановной Ивановой. А она в свою очередь называла его сыном.

Виктор успешно окончил Якутское музыкальное училище, затем – Московскую консерваторию, стал лауреатом Сибирского конкурса пианистов, после окончания учебы 15 лет преподавал в своей альма-матер, Якутском музыкальном училище, воспитал целое поколение талантливых амбициозных выпускников, которые сегодня достигли немалых высот в музыкальном творчестве. Когда Виктору Ивановичу Климину было слегка за сорок, в самом расцвете сил он решил попытать счастья в Америке и отправился в Нью-Йорк. Снова с одним чемонданчиком в руках, но со множеством идей и планов.

Стоит отметить, что в США и творческая, и личная жизнь Климина сложились вполне удачно: он много выступал с концертами, разъезжая по различным штатам, осуществил свою мечту и выступил с сольным концертом в Линкольн-центре, занимался репетиторством и преподаванием, был лично знаком со многими представителями американской творческой элиты. Но при всех своих успехах и удавшейся включенности в американский социум, Виктор Иванович никогда не забывал Якутск. Вместе с драматургом и писателем В. ФЕДОРОВЫМ Климин поставил два музыкальных спектакля в Государственном Русском драматическом театре им. А.С. Пушкина. Спектакль «Созвездие Марии» был тепло воспринят московским и питерским зрителем во время Дней Республики Саха (Якутия) в Москве и Санкт-Петербурге, в 2012 г. Высокого мнения об этом спектакле был министр культуры и духовного развития РС(Я) А.С. БОРИСОВ, который всегда поддерживал сотрудничество с Климиным. И немало планов было на сей счет. Но жизнь нашего пианиста и композитора в Нью-Йорке трагически оборвалась… Это случилось 28 июля 2020 г.

Вернемся в Актовый зал музыкального колледжа, который 7 октября 2021 г. дышал воспоминаниями о Климине и был проникнут возвышенным духом благодарности этому человеку. Вечер памяти вела одна из любимых учениц В. Климина, отличник культуры РС(Я), лауреат Международного конкурса камерных ансамблей в г. Сан-Ремо (Италия), доцент Высшей школы музыки Елена Валерьевна КАЛИНИНА. Вначале Елена Валерьевна рассказала об этапах творческого пути Виктора Ивановича Климина. Потом предоставила слово известному в Якутии музыканту – заслуженному деятелю искусств России, профессору ВШМ им. В.А. Босикова С.М. АФАНАСЕНКО. Профессор явился на встречу вместе со своими подопечными – «Виртуозами Якутии».

Станислав Максимович Афанасенко вначале рассказал, как работал в училище вместе с Климиным, а когда «Виртуозы Якутии» приехали на гастроли в Америку, Климин с удовольствием встретил земляков. И не просто встретил и пришел их поддержать на концерт, но и пригласил весь ансамбль жить к нему в дом, в его большой двухэтажный особняк.

— Это были незабываемые впечатления, — поделился Афанасенко. – А вот сейчас мы снова едем в Америку и на душе грустно, что нас никто из якутян не будет встречать…

«Виртуозы Якутии» исполнили китайскую народную песню «Журавли» и «Венгерский танец» И. Брамса. Профессор Афанасенко добавил, что Виктор Иванович любил именно эти произведения в исполнении изящных девушек-скрипачек из якутского ансамбля.

На вечере-встрече демонстрировали видео с участием Климина, показывали, как он занимался с учениками, как был с ними строг и требователен. Ему-то хорошо было известно, как много и тяжко надо репетировать, чтобы потом с легкостью и как бы небрежно сыграть какую-нибудь композицию на сцене. И вдруг на видео появился крупным планом Виктор Иванович и, глядя внимательно в зал, спросил: «А Надя Петрова здесь есть?». Как живой, как будто он был где-то рядом. Гости вечера от неожиданности даже вскрикнули, захлопали в ладоши. Любимая ученица Климина Надя ПЕТРОВА в зале была. Она выкроила время в своем плотном графике, чтобы вспомнить учителя, чтобы отдать дань его памяти. Заслуженная артистка РС(Я), лауреат Международного конкурса им. С. Рихтера (Париж) Н.Н. Петрова исполнила «Колыбельную» Климина. И это было вдвойне приятно – играть пьесу своего учителя, на вечере в его честь. В кулуарах вечера музыканты говорили, что достать ноты произведений Климина было крайне сложно, почти все остались в Америке, с которой сейчас нарушена связь, приходилось иногда «считывать» музыку с его единственного диска, который ходит по рукам в Якутии.

На вечере памяти пианиста Климина выступил один неожиданный гость –профессор социологии СВФУ им. М.К. Аммосова И.И. ПОДОЙНИЦЫНА. Ее выступление отличалось от других, в нем не было музыки. Хотя, как сказать… Ирина Ивановна зачитывала кусочки из своей повести «На Ленина хорошая погода, на Брайтон Бич опять идут дожди», которую она посвятила своему давнему другу Виктору Ивановичу Климину. Она старалась опубликовать повесть к годовщине ухода Виктора в мир иной. Повесть вышла в книге Подойницыной «Правее на солнце, вдоль рядов кукурузы», которая опубликована в Москве, она продается в книжных магазинах Москвы и Якутска. Легкий афористичный стиль повести понравился гостям вечера, многим захотелось прочесть книгу. В повести рассказывается о сути Нью-Йорка как города, холодного и теплого, жесткого и доброго одновременно, говорится о любви и творчестве, о их взаимовлиянии, о том, как живется одинокому пианисту в Нью-Йорке. Подойницына заявила, что Климин любил гулять по Нью-Йорку, он как камертон настраивался на ритм американских улиц, в его душе звучала музыка, он был Вонг Карваем в музыке.

— Вы спрашиваете, была ли у Климина ностальгия? – задала вопрос залу Ирина Ивановна. И сама же ответила на него. – Ну, конечно, была, ностальгия – эта русская болезнь. – А потом Ирина Ивановна зачитала пару строк из повести. — «Виктор Климин постоянно читал русские газеты и слушал новости. Он помнил, что в восьмидесятых годах в Якутске с одной местной поэтессой делал поэзоконцерты… Виктор Климин вспоминал с нежностью и благодарностью «классные часы» на квартире у Валеры и Люды Калининых. На «классные часы» собирались студенты Якутского музыкального училища. Много и шумно обо всем говорили, играли в «ассоциации». На одном «классном часе» побывала даже знатная гостья из Москвы – пианистка Маргарита Федорова, ученица Генриха Нейгауза».

Елена Калиниа исполнила пьесу Климина «Ностальгия», которая вполне могла бы стать фоном к рассказу писательницы. На вечере выступил композитор Валерий Филиппович ШАДРИН, он с удовольствием рассказал о дружбе с Климиным, о встречах с ним и в Якутске, и в Нью-Йорке. Заметил, что он был единственным из якутян, кто побывал на судьбоносном концерте Климина в Линкольн-центре. Еще одна ученица маэстро Отличник культуры РС(Я), член гильдии пианистов-концертмейстеров России Л.А. УСКОВА исполнила «Колыбельную» Д. Шостаковича. Неоценимую помощь в организации этого культурного мероприятия оказал отличник культуры РС(Я), известный фотограф Валерий СТЕФАНСКИЙ, он же вел хронологию событий вечера памяти.

Все ждали выступления Майи Ивановны ИВАНОВОЙ, она является гуру музыкального мира, к ней принято прислушиваться и ее мнению принято доверять. Все знают, что она Учитель с большой буквы. Сегодня Майя Ивановна уже на заслуженном отдыхе, ей уже за восемьдесят. Некоторые даже говорили, что ей будет тяжело приехать на вечер. Но Майя Ивановна пришла, поразив всех, и выглядела великолепно. Она с удовольствием рассказала, как познакомилась с Виктором в 1964 году, как сразу почувствовала в нем талант. Она рассказывала, как привезла мальчика Витю в Москву, как показала ему Красную площадь. Побывала она у него в гостях и в Нью-Йорке. Она знала и его российскую жену Надю, и американскую жену Полу, а дочку свою Виктор назвал, конечно же, Майей. У него даже была теория, что все дочки, родившиеся у музыкантов, носят имя Майя в честь любимого учителя…

В конце вечера профессор Подойницына, которая на данном мероприятии выступала скорее как писатель выразила такую мысль, которая всем пришлась по душе:

— Эдуард Лимонов, который был нашим эмигрантом в Америке, сказал, что о нем будут помнить, пока его герои будут идти берегом Гудзона. А о Викторе Климине будут помнить, пока его ученики будут играть его пьесы на брегах Лены в Якутске, Гудзона в Нью-Йорке и Яузы в Москве…