В Якутске почтили память жертв Холокоста

27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, в Национальной библиотеке РС(Я) состоялся лекторий «Евреи в борьбе против нацизма (1939-1945 гг.». Организаторы: Ресурсный образовательно-методологический центр ДДН им. А.Е. Кулаковского, Общественная организация «Якутское общество еврейской культуры». Проведение дней памяти в Якутске стало традиционным и проводится в пятый раз.

В современной научной литературе Холокост обозначает политику нацистской Германии и ее союзников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годы. Впервые это слово прозвучало в 60-е годы XX века благодаря книгам еврейского писателя Эли Визеля, узника Освенцима и Бухенвальда, вся семья которого погибла в нацистских лагерях. Жертвами Холокоста стали 6 млн евреев, почти 3 млн из которых были советскими гражданами. Кроме того, в годы второй мировой войны было планомерно уничтожено до трети цыганского народа, в лагерях смерти погибли миллионы советских военнопленных и мирных граждан.

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Сара Лифшиц, председатель Якутского общества еврейской культуры:

— Однако евреи были не только объектом истребления, проводимого нацистской Германией и её союзниками, но и активными участниками, повлиявшими на ход и результат войны. Особенность борьбы против нацистов состояла для евреев в том, что они боролись против собственного тотального уничтожения. Всем известен героический подвиг Александра Матросова, который в 1943 г. лег грудью на вражескую амбразуру, за что был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Но не все знают, что такой же подвиг за годы войны совершили четыре еврея, причем рядовой Абрам Левин лег грудью на амбразуру за год до Матросова, 22 февраля 1942 г. при освобождении Калининской области. Мало кто знает о подвиге Маши (Мириам Борисовны) Брускиной, которая, как и Зоя Космодемьянская, но раньше ее, была казнена гитлеровцами. Маша принимала активное участие в организации побегов военнослужащих из плена в Минске. Дело о присвоении ей звания Героя советского Союза застряло в партийных инстанциях. Даже журналисты, пытавшиеся впоследствии рассказать в печати о ее подвиге, подверглись репрессиям. Были сопротивления в гетто и концлагерях. Самое известное в Варшавском гетто. Руководитель – Мордехай Анилевич. Единственное восстание, которое закончилось успехом, было в концлагере Собибор. Возглавил восстание советский военнослужащий еврейского происхождения Александр Печерский.

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Кроме того, представители Якутского общества еврейской культуры рассказали о своих отцах и родственниках, отслуживших в рядах Красной Армии и внесших свой вклад в Великую Победу против фашистской Германии. С докладами выступили Александр Калашников, историк-архивист, краевед, главный археограф Национального архива РС(Я); кандидат исторических наук, заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской академии наук Пантелеймон Петров; старший научный сотрудник НХМ РС(Я) Ефросинья Ноговицына, Национальная библиотека подготовила книжную выставку «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение».

На мероприятии выступили коллектив Хатасского народного театра, ведущий специалист ДДН им. А.Е. Кулаковского Ольга Солдатова, ученица 2 класса Политехнического лицея Ихсана Баишева.

Сейчас, когда мир гудит от потрясений – национальных взрывов, религиозной нетерпимости, мы обязаны говорить о Холокосте – самом страшном проявлении античеловечности, заживо уничтожившем 6 млн детей.